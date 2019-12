Europa League, pari del Gent in campionato: 1-1 con la capolista Bruges

Il Gent, prossimo avversario della Roma in Europa League, chiude il 2019 tra le mura amiche . e rimedia un pareggio contro la prima della classe del campionato belga. La formazione di Thorup pareggia 1-1 con il Bruges nel ventesimo turno di Pro League. Padroni di casa che partono in svantaggio e poi raggiungono il pari nel finale grazie alla rete di Odjidja (73'). Un punto che frena la corsa del Bruges e che porta poco al Gent, a -10 dalla vetta. Gli avversari dei giallorossi torneranno in campo a Santo Stefano per la sfida in trasferta con lo Standard Liegi.