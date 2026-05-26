Coppa Italia 2026/27, il tabellone: le squadre e i possibili incroci. Ipotesi Juventus ai quarti e derby in finale (FOTO)

Terminata la Serie A 2025/26, si è delineato il tabellone della Coppa Italia 2026/27 e la Roma - grazie al terzo posto in classifica in campionato - partirà dagli ottavi di finale: la squadra giallorossa affronterà allo Stadio Olimpico una tra Cagliari, Arezzo, Hellas Verona, Entella e una squadra ancora da stabilire. Ai quarti, invece, potrebbe esserci un incrocio con la Juventus e anche in questo caso la partita si disputerebbe a Roma. Nella parte destra del tabellone - la stessa dei capitolini - sono presenti Juventus, Atalanta e Napoli come teste di serie. A sinistra, invece, Inter, Bologna, Milan e Como. La Lazio, a causa del nono posto in campionato, sarà costretta a partire dai trentaduesimi di finale e affronterà il Mantova: partendo dalla parte sinistra del tabellone, il Derby della Capitale sarà possibile soltanto in finale.

Así queda la llave de la Coppa Italia 2026-2027. pic.twitter.com/jqx5gM2KYE — Francisco Quinzaños (@pacoquinzanos) May 26, 2026



