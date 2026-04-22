Coppa Italia, l'avversaria dell'Inter in finale sarà la Lazio: Atalanta battuta 1-2 ai calci di rigore

Succede di tutto nella semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Dopo un match intensissimo e pieno di colpi di scena, servono i calci di rigore per sancire il nome della seconda finalista. I tempi regolamentari finiscono 1-1 grazie alle reti di Romagnoli e Pasalic, mentre dagli 11 metri il vero protagonista diventa il portiere biancocelesti, Edoardo Motta. La squadra di Sarri, infatti, supera la Dea 1-2 e passa il turno con il proprio estremo difensore che, dal dischetto, ipnotizza gli avversari ben 4 volte su 5. La finale di Roma sarà dunque tra Inter e Lazio.