Coppa Italia, Inter in semifinale: battuto il Torino 2-1

L'Inter di Cristian Chivu approda in semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri hanno infatti battuto il Torino di mister Baroni per 2-1. Il club lombardo si è prima portato sul doppio vantaggio grazie alle reti di Bonny e Diouf, poi Kulenovic ha accorciato le distanze. Nel finale assedio dei granata che però non hanno trovato la via del pareggio. Inter che passa il turno e attenderà la sfidante che uscirà dalla sfida tra Como e Napoli.