Roma-Torino, Baroni: "Grande partita, abbiamo tenuto la Roma lontana dall'area. Questa è la strada"

Al termine della vittoria per 3-2 all'Olimpico contro la Roma, che è valsa la qualificazione del suo Torino, il tecnico Marco Baroni ha commentato la prestazione della sua squadra.

Grande vittoria.

"Contento del passaggio del turno, mi interessa il come. La squadra ha fatto una grande partita, ha saputo tenere palla e andare in verticale. La Roma devi tenerla lontana dall’area, la squadra ha fatto bene”.

4 gol all’Olimpico in questa stagione...

“Io credo nei valori e nella crescita, questa è la strada. Mi piacerebbe allenare giocatori che hanno scritto sulla maglietta 'in futuro'. Questo cerco di fare, nel lavoro e nel sacrificio”.

Un Toro in crescita…

“Volevamo giocare 3-4-1-2, ma abbiamo dovuto cambiare subito. I giocatori bravi li abbiamo, dobbiamo crescere. Anche io sono dispiaciuto di alcune battute d'arresto ma fanno parte della crescita. Bisogna creare una base, solo dopo pensare all’altezza. Stiamo lavorando su questo”.

Dove può arrivare il Toro?

“L’obiettivo è migliorarci, rinnovare le sfide ogni giorno. Inutile guardare in alto, bisogna guardare il quotidiano e la crescita dei ragazzi. Siamo tutti rivolti a questo”.