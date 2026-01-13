Roma-Torino, Adams: "Vittoria che significa molto". Vlasic: "Volevamo dimostrare di essere forti"

Una vittoria di prestigio che lancia il Torino ai quarti di finale di Coppa Italia. I granata espugnano l'Olimpico battendo 3-2 la Roma al termine di una partita combattuta. Nel post-partita, Che Adams e Nikola Vlašić hanno commentato la sfida ai microfoni dei cronisti.
Le dichiarazioni di Adams:
Quanto orgoglio per questa vittoria?
“Significa molto per la squadra. Siamo contenti, ora li riaffronteremo in campionato”.
Hai vinto la sfida tra gli attaccanti.
"Sì, sono felice di giocare e aiutare la squadra, sono riuscito a segnare. Sono felice”.
Queste le parole di Vlasic:
Una grande svolta per voi.
"Sì, anche contro l'Atalanta abbiamo fatto bene. Volevamo dimostrare che siamo forti e possiamo giocare contro squadre forti. Stiamo lavorando duro".
Come si affronta il quarto di finale contro l’Inter?
“In campionato eravamo un’altra squadra, ora siamo più forti”.