Coppa Italia, ROMA-TORINO: arbitra Bonacina, nessun precedente con i giallorossi. Mazzoleni al VAR e Paganessi AVAR

Sarà Kevin Bonacina l'arbitro di Roma-Torino, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e in programma domani alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Cipressa e Politi mentre il IV Uomo sarà Marinelli. Al VAR ci sarà Mazzoleni, Paganessi sarà l'AVAR.

ROMA – TORINO Martedì 13/01 h. 21.00

BONACINA

CIPRESSA – POLITI

IV: MARINELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

(aia-figc.it)

VAI ALLE DESIGNAZIONI UFFICIALI

Kevin Bonacina, arbitro classe '93 della sezione di Bergamo, incontrerà per la prima volta in carriera la Roma dopo aver diretto tre gare della Primavera nelle stagioni 2021/22 e 2022/23. Sono cinque, invece, i precedenti tra il fischietto e il Torino: il bilancio recita tre vittorie, un pareggio e una pesante sconfitta per 1-5 rimediata contro il Como nel corso dell'attuale campionato.

LR24