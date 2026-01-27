Il Como accede ai quarti di finale di Coppa Italia, dove sfiderà il Napoli. La squadra di Cesc Fabregas batte 3-1 la Fiorentina al Franchi e si qualifica al prossimo turno: al 7' la Viola passa in vantaggio grazie alla rete di Piccoli, al 20' il Como pareggia con il gol di Sergi Roberto. Nella ripresa Nico Paz e Morata completano la rimonta.
Coppa Italia, Como ai quarti: battuta la Fiorentina 3-1
27/01/2026 alle 23:02.
