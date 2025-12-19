Supercoppa Italiana, Bologna-Inter 1-1 (3-2): gli emiliani trionfano ai calci di rigore e raggiungono il Napoli in finale

Ci sono voluti i calci di rigore per determinare l'avversario del Napoli nella finale di Supercoppa Italiana. La sfida tra Bologna ed Inter si è infatti conclusa 1-1 nei tempi regolamentari. Le reti di Thuram ed Orsolini hanno quindi prolungato la sfida ai calci di rigore, dove sono stati gli uomini di Italiano a trionfare per 3-2. Dal dischetto tanti errori per entrambe le squadre, è stata però la conclusione decisiva di Ciro Immobile a regalare la finale al Bologna.