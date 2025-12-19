De Siervo: "L'anno prossimo la Supercoppa non si giocherà in Arabia Saudita. Chiediamo un sacrificio ai nostri tifosi, credo abbiano compreso"

SPORT MEDIASET - Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega di Serie A, ha parlato ai canali della testata sportiva. Ecco le sue parole: "L'anno prossimo non si giocherà in Arabia Saudita. Washington? Abbiamo tante offerte, anche e soprattutto da Asia e Medio Oriente. È un sacrificio che chiediamo ai nostri tifosi, credo che lo abbiano compreso. Abbiamo bisogno dei mercati internazionali. Siamo i primi ma tutte le grandi leghe giocheranno almeno una gara all'estero nei prossimi anni. Le leghe americane lo fanno da tempo, il Giro d'Italia partirà dall'Ungheria e si correranno fuori dall'Italia 3 tappe su 21. Noi parliamo dello 0,25%, un sacrificio piccolo per cercare nuovi spettatori e restare tra le prime 4 leghe al mondo".