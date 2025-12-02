Coppa Italia, Juventus-Udinese 2-0: decidono un autogol di Palma e Locatelli. Gatti esce per infortunio al 55'

Vittoria agevole per la Juventus nel match di Coppa Italia contro l'Udinese. Decisivi l'autogol di Palma, goffo nel tentativo di anticipare David in area, e il rigore trasformato da Locatelli. Non solo notizie positive, però: si è fermato Gatti. Dopo l'infortunio accusato da Vlahovic, altro problema da gestire per Luciano Spalletti. Il difensore bianconero è stato costretto a lasciare il campo al 55' di gioco.