Coppa Italia: gli eventuali quarti con l'Inter si giocheranno a Monza e non a San Siro

Il 13 gennaio la Roma farà il suo esordio in Coppa Italia sfidando il Torino allo Stadio Olimpico negli ottavi di finale della competizione. In caso di passaggio del turno i giallorossi affronteranno l'Inter nei quarti: come svela il giornalista Daniele Mari di Fcinter1908.it, la sfida tra l'Inter e la vincente di Roma-Torino si giocherà a Monza e non a San Siro, che sarà indisponibile a causa delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

