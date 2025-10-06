Coppa Italia, date e orari degli ottavi di finale: Roma-Torino si giocherà il 13 gennaio (COMUNICATO)

La Lega Serie A, ha da poco ufficializzato le date e gli orari degli ottavi di finale di Coppa Italia. La Roma, che dovrà affrontare il Torino all'Olimpico, scenderà in campo martedì 13 gennaio alle 21:00. Ecco il programma completo.
Gli ottavi di finale di Coppa Italia
martedì 2 dicembre 2025
21:00 | Juventus - Udinese
mercoledì 3 dicembre 2025
15:00 | Atalanta - Genoa
18:00 | Napoli - Cagliari
21:00 | Inter - Venezia
giovedì 4 dicembre 2025
18:00 | Bologna - Parma
21:00 | Lazio - Milan
martedì 13 gennaio 2026
21:00 | Roma - Torino
martedì 27 gennaio 2026
21:00 | Fiorentina - Como
(legaseriea.it)