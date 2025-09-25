Coppa Italia, il Torino batte il Pisa per 1-0: i granata sfideranno la Roma agli ottavi

Sarà Roma-Torino agli ottavi di Coppa Italia. I granata, infatti, hanno battuto il Pisa per 1-0 grazie ad una rete di Cesare Casadei al nono minuto. La squadra di Baroni ha poi potuto amministrare la gara anche a causa dell'espulsione di Juan Cuadrado, che al minuto 62 ha lasciato i suoi in 10. Sarà dunque il Torino l'avversario della Roma di Gian Piero Gasperini, ovvero l'unico club, fino ad ora, capace di battere i giallorossi in questo inizio di stagione (sconfitta in campionato per 0-1 con gol di Simeone).