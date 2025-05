Coppa Italia, trofeo a Termini: tanti ex calciatori, abbraccio Totti-Baggio (VIDEO)

In vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, in programma domani sera allo Stadio Olimpico, il trofeo arriva a Termini da Milano, a bordo di un Frecciarossa 1000, accolto da tanti ex calciatori, tra i quali Totti, Baggio, Donadoni, Vieri, Ferrara, Toni, Candela, Panucci. All'arrivo a Roma da evidenziare un bellissimo abbraccio tra l'ex 10 della Roma e Baggio.

?️L'ABBRACCIO FRA #BAGGIO E #TOTTI ALL'ARRIVO A ROMA È arrivato, alla vigilia della finale di Coppa Italia, il gruppo delle leggende che seguiranno la super sfida fra #Milan e #Bologna con un bellissimo abbraccio fra Roberto Baggio e Francesco Totti ?CLASS RECOGNIZE CLASS… pic.twitter.com/3ds7ACb9kM — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 13, 2025