Inter, la rabbia di Inzaghi nel derby di Coppa Italia: "Non voglio il recupero, non mi prenda per il ****" (VIDEO)

Episodio curioso avvenuto ieri sera nel finale del derby di ritorno di Coppa Italia tra Inter (prossima avversaria della Roma in campionato) e Milan, terminato con un netto 0-3 a favore dei rossoneri che ha spedito la squadra di Conceicao direttamente in finale. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, a pochi secondi dal 90', si è rivolto verso il quarto uomo con tono rabbioso chiedendo a gran voce di non avere nessun minuto di recupero, considerandoli ormai inutili ai fini del risultato: "Non voglio il recupero eh! Non mi prenda per il ****", le sue parole.

“non voglio il recupero eh! non mi prende per il culo eh! non lo voglio! non lo voglio!” pic.twitter.com/QVhs7gXl1A — ➜ AC Milan ?&? || new account (@ACMilanMedia) April 23, 2025