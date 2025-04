Coppa Italia, Bologna-Empoli 2-1: i felsinei raggiungono il Milan in finale

Dopo il netto 0-3 dell'andata, il Bologna vince per 2-1 contro l'Empoli ed accede alla finale di Coppa Italia. I felsinei il 14 maggio allo stadio Olimpico dovranno affrontare il Milan, che ieri sera ha battuto per 0-3 l'Inter. Dopo il vantaggio iniziale di Giovanni Fabbian, la formazione di Roberto D'Aversa ha trovato il pareggio con Kovalenko, ma, non è riuscita a ribaltare il pesante passivo dell'andata. Nel finale c’è gloria anche per Dallinga che chiude definitivamente i conti.