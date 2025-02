Domani alle ore 21 la Roma affronterà allo Stadio San Siro il Milan in occasione della partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Dopo aver svolto l'allenamento di rifinitura a Trigoria, i giallorossi sono in partenza per raggiungere Milano. Presenti con il gruppo anche i tre nuovi acquisti Lucas Gourna-Douath, Victor Nelsson e Anass Salah-Eddine.

