Milan-Roma, Leao non è al 100%: Jimenez verso una maglia da titolare

Questa sera alle ore 21 la Roma affronterà il Milan nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia e la vincente di questo incontro sfiderà una tra Lazio e Inter in semifinale. Come rivelato dal giornalista Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, Alejandro Jimenez viaggia verso una maglia da titolare: Rafael Leao non è al 100% da alcune settimane (come Christian Pulisic) e l'esterno portoghese è il candidato principale a lasciare il posto proprio al calciatore spagnolo.

