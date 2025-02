MILAN-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Torna la Coppa Italia e stasera alle ore 21 la Roma sfiderà il Milan allo Stadio San Siro in occasione della partita valida per i quarti di finale. I giallorossi hanno battuto 4-1 la Sampdoria agli ottavi, mentre i rossoneri si sono imposti con un perentorio 6-1 sul Sassuolo. La vincente di questo big match affronterà una tra Lazio e Inter in semifinale.

Dopo aver effettuato numerosi cambi in campionato contro il Napoli, mister Ranieri è pronto ad affidarsi nuovamente ai titolarissimi. L'unica grande novità riguarda il sostituto dello squalificato Mancini: al suo posto giocherà uno tra Celik (in vantaggio) e Rensch.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA IN TV E IN STREAMING

Milan-Roma sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e sarà visibile in streaming anche su Mediaset Infinity.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN: Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leao.

ROMA: Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk.

Squalificati Roma: Mancini.

LE QUOTE

MILAN-ROMA 1 X 2 EUROBET 2.10 3.35 3.55 SISAL 2.10 3.40 3.60 PLANETWIN365 2.05 3.35 3.55 SNAI 2.05 3.40 3.60

LR24