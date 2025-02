Milan-Roma, Abraham fischiato dai romanisti al momento del cambio: l'inglese risponde ricordando la Conference (VIDEO)

La doppietta siglata da Tammy Abraham in Milan-Roma di Coppa Italia non è andata giù ai tifosi giallorossi presenti a San Siro. Al momento del cambio dell'inglese, infatti, dal settore ospiti dedicato ai supporters romanisti è partita una bordata di fischi che non è affatto piaciuta all'attaccante ex Chelsea. Il classe 1997 si è girato verso i tifosi della Roma e con la faccia sconsolata gli ha ricordato la Conference League vinta insieme nella stagione 2021/2022.

Abraham non prende bene i fischi dei tifosi giallorossi pic.twitter.com/flZdnK6Au5 — Luca Maninetti (@LucaManinetti) February 5, 2025