Milan, rifinitura pre Roma: Gimenez, Joao Felix e Sottil in gruppo. Lavoro a parte per Bondo, personalizzato per Loftus-Cheek e Florenzi

Domani alle ore 21 la Roma affronterà allo Stadio San Siro il Milan in occasione della partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. I giallorossi incontreranno i rossoneri profondamente rivoluzionati dal mercato invernale e già nella giornata odierna alcuni dei nuovi acquisti hanno lavorato con il resto della squadra: Santiago Gimenez, Joao Felix e Riccardo Sottil hanno infatti svolto la rifinitura in gruppo, mentre Warren Bondo si è allenato a parte per smaltire un problema muscolare. Seduta personalizzata, invece, per Ruben Loftus-Cheek e Alessandro Florenzi. Rientrato in gruppo anche Matteo Gabbia.