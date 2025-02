FOTO - Milan-Roma 2-0 HT

Alle 21:00, la Roma è scesa in campo a San Siro per affrontare i quarti di Coppa Italia contro il Milan. Il primo tempo della gara è terminato 2-0 grazie alla doppietta di Tammy Abraham. I rossoneri partono subito forte e schiacciano la formazione di Claudio Ranieri che al minuto 16 passa in svantaggio con il gol dell'ex dell'inglese Tammy Abraham. I giallorossi cercano di reagire, ma, la Roma sfiora solamente la rete del pareggio con la traversa colpita da Pisilli al 30'. I capitolini creano tanto ma non concretizzano e sul finale dei primi 45 minuti, il Milan trova il raddoppio ancora con Abraham. Ecco i migliori scatti della prima frazione di gioco.