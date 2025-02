Coppa Italia, Lazio battuta 2-0: Inter in semifinale contro il Milan

Proseguono le sfide valide per i quarti di finale di Coppa Italia. A San Siro l'Inter ospita e batte la Lazio 2-0 e accede in semifinale dove affronterà il Milan nel derby. Al 39' Arnautovic sblocca la gara con un grandissimo gol dalla distanza e porta in vantaggio la squadra di Simone Inzaghi, nella ripresa il subentrato Calhanoglu dal dischetto raddoppia chiudendo il match e regalando il passaggio del turno ai nerazzurri.