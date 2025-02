Alla fine passa l'Empoli. Non sono bastati 90' di gioco per decidere la qualificazione in palio fra Juventus e Empoli. I toscani sono passati in vantaggio nel corso del primo tempo grazie al gol di Maleh, Thuram ha pareggiato i conti a metà secondo tempo. Per decidere le sorti del match sono serviti i calci di rigore: decisivi gli errori dagli 11 metri di Vlahovic e Yildiz.