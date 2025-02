Al via i quarti di finale di Coppa Italia. Al Gewiss Stadium il Bologna batte l'Atalanta e approda in semifinale della competizione: termina 1-0 per la formazione di Vincenzo Italiano, decide la rete di Castro all'80'. In semifinale il Bologna sfiderà la vincente di Juventus-Empoli, gara in programma il 26 febbraio.