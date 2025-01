Supercoppa, Juventus-Milan 1-2: i rossoneri la ribaltano in 4 minuti e accedono alla finale

Sarà derby di Milano in finale di Supercoppa Italiana. A Riad la Juventus va in vantaggio al 21' con Kenan Yildiz, ma il Milan la ribalta nel giro di 4 minuti. Prima con il gol su rigore di Christian Pulisic, poi, con lo sfortunato autogol di Federico Gatti. I rossoneri, dunque, approdano in finale, in programma il 6 gennaio contro i "cugini" dell'Inter che ieri hanno battuto l'Atalanta per 2-0.