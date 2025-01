Supercoppa Italiana, Inter-Milan 2-3: decide Abraham, trofeo ai rossoneri

Il Milan di Conceição trionfa in Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: i rossoneri vincono il derby battendo in rimonta l'Inter 3-2. Sul finale di primo tempo Lautaro Martinez porta in vantaggio i nerazzurri e Taremi firma il raddoppio. Nella ripresa Theo Hernandez accorcia le distanze al 52' e Pulisic pareggia i conti all'80'. Al 93', in pieno recupero, Abraham completa la rimonta e regala la coppa al Milan.