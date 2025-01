L'Inter raggiunge la finale della Final Four valevole per la Supercoppa Italia. Simone Inzaghi e i suoi hanno avuto la meglio sull'Atalanta, schierata da Gasperini con diverse seconde linee. I gol decisivi li ha segnati entrambi Dumfries, mvp del match. Annullata per fuorigioco una rete a Ederson nella parte finale del match,