Coppa Italia, Thiaw verso il forfait: lesione muscolare per il difensore tedesco

Sergio Conceicao rischia di perdere Malick Thiaw per un lungo periodo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore tedesco, uscito prematuramente dal campo durante la sfida contro il Como, ha riportato una lesione al bicipite femorale. L'infortunio potrebbe mettere quindi a rischio la presenza del classe 2001 anche per il quarto di Coppa Italia tra Milan e Roma in programma mercoledì 5 febbraio a San Siro.