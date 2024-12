Sampdoria: differenziato per Ioannou e Kasami, indisponibili Bereszynski, Ferrari e Romagnoli

Mercoledì la Roma di Claudio Ranieri ospiterà allo Stadio Olimpico la Sampdoria, 15esima in Serie B, in un match di Coppa Italia. I blucerchiati hanno pubblicato l'aggiornamento dell'allenamento di oggi. Domani rifinitura e partenza verso la capitale.

"Continuano al “Mugnaini” le prove della Sampdoria in vista della trasferta in casa della Roma, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/25, in programma mercoledì sera (ore 21.00) allo stadio “Olimpico”. Dopo una prima fase di attivazione atletica in palestra e sul campo, Leonardo Semplici e staff hanno diretto un allenamento pomeridiano a base di esercitazioni tattiche. Differenziato programmato per Nikolas Ioannou e Pajtim Kasami; indisponibili i lungodegenti Bartosz Bereszynski, Alex Ferrari e Simone Romagnoli. Domani, martedì, è in agenda la seduta di rifinitura pomeridiana, seguita dalla partenza in volo charter alla volta della capitale".

(sampdoria.it)

