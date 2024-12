Roma-Sampdoria, Semplici: "Ho sfruttato la gara per valutare tutta la rosa, ci servirà come insegnamento"

Al termine della sfida di Coppa Italia tra Roma e Sampdoria, che ha visto i giallorossi imporsi per 4-1, ha parlato il tecnico blucerchiato Leonardo Semplici.

SEMPLICI A MEDIASET

Che segnali ha ricevuto?

“Ho sfruttato questa gara per valutare tutta la rosa. Non abbiamo fatto benissimo nella prima mezz’ora, poi abbiamo fatto meglio. La Roma è una squadra forte e di valore. Questa partita ci servirà come insegnamento”.

Pensa di avere una rosa competitiva?

“Ho accettato di venire qui perché sono convinto di questo. In difesa abbiamo dei problemi a causa degli infortuni, ho messo in difesa un centrocampista… Dobbiamo tenere botta fino a dicembre per poi cercare di recuperare qualche giocatore”.

Che idea hai sui tuoi tre portieri?

“Oggi volevo vedere Vismara. Ho tre portieri di valore ma al momento la mia scelta è ricaduta su Ghidotti”.

SEMPLICI IN CONFERENZA STAMPA

Partita complicata, cosa ha ricavato da questo match?

"Mi sono preso delle responsabilità perchè volevo vedere alcuni giocatori. Ho cambiato modo di stare in campo e ho preso tanti rischi. Lo stesso Veroli. Alcuni giocatori non erano al meglio mavoolevo dargli meglio e che acquistassero minutaglie. Abbiamo cambiato modo odi stare in camp al terzo gol. Non era semplice guoicare contro la Roma ma la prenderei come insegnamenti per me e per i ragazzi per ribitatrsi in quello che è il nostro obiettivo. Dietro siamo in emergenza e stiamo cerando di fare esperienza. Dispiace aver perso ma poteva essere sicuramente una partita che mi dà conoscenze migliori e cuna condizione dei giocatori che ho fatto guoacre all'inizio".

Sta provando nuove soluzioni nei moduli?

"Abbiamo fatto quel modulo proprio per Estanis Pedrola. Li gioca meglio l'ho messo nelle condizioni di mettersi alla prova. La squadra è di grande valore. Sapevamo che era una partita difficile. Mi serviva capire se la squadra fosse pronta a fare questo tipo di gioco. Siamo passati al 3-5-2 e abbiamo rischiato meno. Ho visto una squadra più propensa a diventare più come voglio: che propone. Non ha mai mollato la mia squadra e questo mi conforta e che ci da speranza per il proseguo".

Cosa pensa della prestazione di Yepes?

"Yepes ha fatto una buona gara ma penso di avere a disposizione una buona rosa. In questo momento stiamo corti dietro e sto cercando volta per volta di capire chi sta meglio. Continuiamo nelle prove. Non lascio nessuno indietro e partita dopo partita capirò chi sono gli 11 che scenderanno in campo e poi i 5 cambi".