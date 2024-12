Roma-Sampdoria, SAELEMAEKERS: "Ho lavorato tanto, mi sento bene. Col Milan partita speciale"

Roma ai quarti di finale di Coppa Italia. Allo Stadio Olimpico i giallorossi battono 4-1 la Sampdoria agli ottavi e si qualificano al turno successivo, dove affronteranno il Milan. Dopo la vittoria Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SAELEMAEKERS A MEDIASET

Sei tornato alla grande dopo l’infortunio.

“Ho lavorato tanto, è stato un periodo difficile per me. Grazie a tutte le persone del club che mi sono state vicine e alla mia famiglia. Mi sento bene ma l’importante è la vittoria”.

Ora c’è il Milan.

“E' sempre speciale tornare dove si ha giocato in precedenza, tra l'altro è stata la mia prima squadra in Italia. Ma ora testa alle prossime partite, dobbiamo continuare a lavorare bene come fatto oggi".