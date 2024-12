Roma-Sampdoria, RANIERI: "C'è una Roma con Dybala e una senza, Paredes e Hummels due pilastri. Allenatore? Roma non è una piazza per tutti"

Roma ai quarti di finale di Coppa Italia. Allo Stadio Olimpico i giallorossi battono 4-1 la Sampdoria agli ottavi e si qualificano al turno successivo, dove affronteranno il Milan. Dopo la vittoria il tecnico Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni dei cronisti:

RANIERI A MEDIASET

Che peso ha questa vittoria?

“Non stiamo attraversando un buon periodo, sennò non mi avrebbero chiamato. Dovevamo rispondere dopo il Como e i ragazzi sono stati determinati a vincere. La squadra ha qualità ma serve anche senso di appartenenza e cattiveria agonistica. Contro il Como non abbiamo giocato da squadra e abbiamo fatto una pessima figura”.

Dovbyk?

“Mi auguro sia sbocciato da stasera. Non si allena come dovrebbe a causa di problemini fisici, ha una struttura importante e ha bisogno di allenamento. I gol aiutano i centravanti e questo è importante sia per lui sia per la squadra”.

In questo momento non sarebbe meglio risolvere i problemi attuale invece di parlare del nuovo allenatore?

“I media devono creare atmosfera e interesse. Noi siamo concentrati su questo campionato. Se la Roma non si riprende non si possono contattare top manager. Roma non è una piazza per tutti, abbiamo bisogno di un allenatore che sappia vivere questa intensità e le attese di questa piazza”.

Quanto è difficile essere subentrato a due allenatori?

“Allenare e pensare a lavorare. Solo con il lavoro si risolvono le problematiche. Questa squadra ha qualità ed è seria nell’allenamento. Dobbiamo insistere su questo tasto. Ci sta che una grande squadra possa sbagliare l’inizio di campionato ma i cavalli si vedono alla fine”.

Cosa c’è di positivo e negativo in questa squadra?

“Di positivo c’è l’approccio che hanno avuto nei miei confronti. Io credo molto nel feeling tra allenatore e giocatore, loro mi stanno dando il massimo. La delusione è stato il secondo tempo contro il Como. Nelle sconfitte precedenti la squadra mi è sempre piaciuta, contro il Como sono rimasto sorpreso invece. Spero sia stato solo un incidente di percorso. Ora testa al Parma, che ha un attacco devastante”.

Potrebbe puntare su Dybala?

“Io ci punto sempre su di lui”.

RANIERI IN CONFERENZA STAMPA

Come sta Dovbyk? E Pellegrini è da considerarsi una riserva?

"Sono contento che Dovbyk abbia fatto due gol così si rigasa ed è felice. Piano piano aumenterà anche il minutaggio. Ora si sta allenando a pieno regime. Pellegrini non è una riserva, è un giocatore importante e lo metto dentro quando lo reputo opportuno".

La Roma sembrava portata a ruotare verso il 4-2-3-1.

"Abbiamo iniziato a 3. Quando loro si sono messi a specchio, abbiamo cambiato di nuovo, passando al 4-2-3-1 o 4-4-1-1. Alla fine, i numeri sono relativi, l’importante è che i giocatori abbiano assimilato bene entrambi i sistemi".

La Roma può schierarsi con Saelemaekers quinto anche contro altri avversari? Dybala cos’è dal punto di vista tecnico per la Roma?

"I giocatori importanti, quando stanno bene fanno la differenza. Per questo ho detto all’inizio che la Roma con Dybala è una cosa, mentre senza di lui è un’altra. Io ho sempre apprezzato i giocatori di qualità, ma li faccio giocare solo quando li vedo in condizione. Dybala, per esempio, non riesce ancora a giocare tre partite consecutive, quindi devo gestirlo. Prima della partita gli ho detto che speravo di non doverlo fare entrare, così avrebbe potuto riposarsi e allenarsi bene il giorno successivo. Per quanto riguarda Saelemaekers, beh, è stato preso anche per giocare un po’ come quinto, no? Perché no? L’ho provato per la prima volta in quel ruolo, sì, è stata la prima volta. L’ho utilizzato lì per circa mezz’ora, venticinque minuti, poi l’ho messo esterno alto a destra”.

Paredes è stato il tassello mancante a Como? Baldanzi rientra nelle rotazioni?

"Da quando sono venuto qui ho sempre contato su Paredes e Hummels. Per me sono due pilastri e non voglio accampare scuse quando non ci sono. Anche perchè siamo mancati sotto l'aspetto motivazionale a Como e questo mi ha molto deluso. Non mi aspettavo quel secondo tempo. Oggi ho chiesto che Roma siamo e cosa vogliamo fare. Ho visto una squadra che aveva la voglia di cancellare l'opacità di Como. Baldanzi? Forse ho dato poca considerazione a qualche giocatore, anche per come si sta allenando. Devo dire che si sta allenando davvero bene. Gli ho fatto i complimenti, sicuramente farà parte delle rotazioni”.

Che cosa ha pensato sul gol della Sampdoria?

“Mi sono incavolato, non volevo prendere gol. Mi secca, quando prendo gol impazzisco. Lo andrò a vedere bene. La palla è rimbalzata male e ha scavalcato il piede del mio giocatore. Mi ha seccato tremendamente”.