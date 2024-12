Roma-Sampdoria: le info per i tifosi. Cancelli aperti alle 19

Domani, alle ore 21, la Roma farà il suo esordio stagionale in Coppa Italia nell'ottavo di finale contro la Sampdoria. Come scrive il club giallorosso sul proprio sito, i cancelli dello Stadio Olimpico apriranno alle ore 19:00. Il suggerimento è di partire da casa per tempo e arrivare in zona Olimpico almeno 90 minuti prima del fischio di inizio. Ancora disponibili gli ultimi biglietti, che essere acquistati anche il giorno stesso del match presso il botteghino di viale delle Olimpiadi 61.

(asroma.com)

