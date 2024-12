Dopo il ko in casa del Como in campionato, domani sera la Roma inizierà il suo cammino in Coppa Italia ospitando la Sampdoria all'Olimpico negli ottavi di finale della competizione. Si va verso il forfait di Mats Hummels: il difensore tedesco, che inizialmente era stato schierato titolare con il Como salvo poi non scendere in campo a causa della febbre, anche ieri non si è allenato con la squadra. Lo riporta su Telegram il giornalista del Tempo Filippo Biafora.