Roma-Sampdoria, GHISOLFI: "Dybala? Nessun contatto con altri club. Per il nuovo allenatore sarà importante la conoscenza della Serie A"

Dopo il ko col Como, la Roma inizia il suo cammino in Coppa Italia. Alle 21.00 i giallorossi ospitano la Sampdoria negli ottavi di finale della competizione. Prima del fischio d'inizio il ds Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni dei cronisti:

GHISOLFI A MEDIASET

La Roma è consapevole di non poter essere più quella vista a Como?

"Sì, non stiamo facendo un buon campionato e siamo in ritardo sui nostri obiettivi. Questo dà ancora più importanza alle coppe. La partita di questa sera è molto importante, vogliamo giocare con intensità e aggressività, cose che non abbiamo visto a Como".

La rivoluzione a gennaio? Dybala è sul mercato?

"Ho già detto che sul mercato vogliamo migliorare la squadra su 2-3 posizioni, ma come ha detto Ranieri non vogliamo fare qualcosa solamente per fare. Dobbiamo essere certi che chi viene migliori la squadra con mentalità e qualità. Dybala? È l'inizio del mercato e dei rumors, conosciamo la sua importanza per la squadra e il suo amore per la Roma. Se dovesse arrivare qualcosa ascolteremo, ma Paulo è molto importante per noi. Per il momento nessun contatto con un altro club".

Il nuovo allenatore sarà annunciato nel nuovo anno? Si sta lavorando su una pista italiana vista la difficoltà del momento o no?

"Non faremo un annuncio a Capodanno (ride, ndr). Non vogliamo aspettare sei mesi, vogliamo anticipare ma anche prenderci il tempo per fare una buona scelta. Guardiamo sia gli italiani sia gli stranieri ma la conoscenza della Serie A sarà un fattore importante per la scelta".