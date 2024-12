Roma-Sampdoria: Dovbyk e Zalewski dal 1'. Pellegrini in panchina

Questa sera, la Roma affronterà la Sampdoria per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I giallorossi, reduci dalla brutta sconfitta contro il Como, devono assolutamente centrare il successo che li può proiettare ai quarti di finale. Intanto, arrivano le prime indiscrezioni sull'11 titolare che scenderà in campo contro i blucerchiati. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport, sia Artem Dovbyk che Nicola Zalewski dovrebbero partire dal primo minuto. Altra panchina, invece, per il capitano Lorenzo Pellegrini.