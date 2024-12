Roma-Sampdoria, BALDANZI: "È una risposta al ko di Como. Avevo voglia di giocare e fare bene"

Roma ai quarti di finale di Coppa Italia. Allo Stadio Olimpico i giallorossi battono 4-1 la Sampdoria agli ottavi e si qualificano al turno successivo, dove affronteranno il Milan. Dopo la vittoria Tommaso Baldanzi, oggi in gol, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

BALDANZI A MEDIASET

Hai atteso il tuo momento e stasera hai ripagato alla grande.

“Sono molto felice, era un periodo che non stavo giocando tanto. Avevo voglia di giocare e fare bene. Sono felice di essermi messo in mostra e di aver passato il turno, vogliamo fare bene in questa coppa”.

È la risposta alla prestazione di Como?

“Abbiamo fatto male e ci tenevamo a rispondere. Volevamo fare bene davanti ai nostri tifosi, se lo meritano e lo meritavamo anche noi”.