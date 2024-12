Nonostante il momento difficile e la brutta sconfitta in campionato contro il Como, i tifosi giallorossi non hanno voluto far mancare il loro supporto neanche questa volta. Sono ben 56.858 infatti gli spettatori presenti allo Stadio Olimpico per l'ottavo di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria, l'ennesima testimonianza d'amore in un periodo a dir poco complicato.