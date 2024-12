Coppa Italia, ROMA-SAMPDORIA: le probabili formazioni. Dovbyk torna titolare, si rivede anche Paredes

Inizia il cammino della Roma in Coppa Italia. Dopo il ko col Como in campionato, alle 21.00 la Roma ospita allo Stadio Olimpico la Sampdoria negli ottavi di finale della competizione. Claudio Ranieri dovrà fare a meno di Koné, Hummels e Cristante, in difesa si affida al terzetto composto da Celik, Ndicka ed Hermoso. In mezzo al campo Paredes e Pisilli tornano dall'inizio, Saelemaekers e Angeliño sulle fasce. Davanti Baldanzi e Zalewski supportano Dovbyk.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Saelemaekers, Pisilli, Paredes, Angeliño; Baldanzi, Zalewski; Dovbyk.

All.: Ranieri.

SAMPDORIA: Vismara; Venuti, Meulensteen, Vulikic, Veroli; Vieira, Yepes, Akinsanmiro; Borini, Leonardi, Pedrola.

All.: Semplici.

Arbitro: Dionisi. Assistenti: Rossi C. - Palermo. IV uomo: Doveri. VAR: Maggioni. AVAR: Meraviglia.