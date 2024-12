Coppa Italia, ROMA-SAMPDORIA: arbitra Dionisi. Solo un precedente con i giallorossi

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per gli Ottavi di finale della Coppa Italia 2024/25 in programma da martedì 17 a giovedì 19 dicembre. La sfida dell'Olimpico tra Roma e Sampdoria è stata affidata a Federico Dionisi della sezione de L'Aquila. Rossi e Palermo saranno gli assistenti, con Maggioni al Var. Per il fischietto sarà la seconda volta con i giallorossi. All’esordio una vittoria per 2-0 contro l’Empoli per 2-0 casalingo il 4 febbraio 2023 con le reti di Roger Ibanez e Tammy Abraham

ROMA – SAMPDORIA (Mercoledì 18/12 h. 21:00)

Arbitro: Dionisi

Assistenti: Rossi C. – Palermo

IV Ufficiale: Doveri

VAR: Maggioni

AVAR: Meraviglia

(aia.figc.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE