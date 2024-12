Coppa Italia, Milan-Sassuolo 6-1: i rossoneri dilagano e volano ai quarti. Affronteranno la vincente di Roma-Sampdoria

Vittoria impetuosa del Milan di Paulo Fonseca che batte 6-1 in casa il Sassuolo e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia. Partita subito in discesa per i padroni di casa che dopo soli 23 minuti sono già sopra di quattro gol con la doppietta di Chukwueze (12' e 21) e i gol di Reijnders (17') e Leao (23'). Nel secondo tempo arrivano anche le reti di Calabria al 56', di Mulattieri al 59' e quello definitivo di Abraham al 62'. Il Milan affronterà ora la vincente di Roma-Sampdoria, in programma il 18 dicembre alle 21:00.