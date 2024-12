La Lazio supera per 3-1 il Napoli negli ottavi di finale di Coppa Italia grazie alla tripletta di Noslin, di Simeone, invece, il momentaneo 1-1 in una partita in cui Antonio Conte ha scelto un ampio turnover e la squadra di Baroni ha avuto vita facile, sbagliando anche un rigore sullo 0-0.

Ora la Lazio troverà la vincente tra Inter e Udinese in un tabellone che, eventualmente, potrebbe prevedere il derby con la Roma in semifinale.