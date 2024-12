Coppa Italia, Juventus-Cagliari 4-0: i bianconeri affronteranno l'Empoli ai quarti

Oggi alle ore 21 è andata in scena all'Allianz Stadium la sfida tra Juventus e Cagliari, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e terminata con il punteggio di 4-0 per i padroni di casa. La partita è stata sbloccata da Vlahovic al 44' e nella ripresa, al minuto 53, è arrivata la rete del raddoppio grazie a una splendida punizione calciata da Koopmeiners. Verso la fine della gara la Vecchia Signora ha chiuso i conti grazie ai gol di Conceicao all'80' e Gonzalez all'89', rifilando così un poker alla formazione sarda. I bianconeri passano il turno e affronteranno ai quarti l'Empoli di D'Aversa.