Inter e Udinese sono scese in campo questa sera per aggiudicarsi un posto nel prossimo turno di Coppa Italia, i quarti: saranno Inzaghi e i suoi a sfidare la Lazio di Baroni. I nerazzurri hanno vinto 2-0: in gol Marko Arnautovic e Kristjan Asllani, il tutto dopo 45' di gara.