Coppa Italia, Fiorentina-Empoli 2-2 (3-4 d.c.r.): un super Esposito trascina gli uomini di D'Aversa ai quarti

Gli ottavi di Coppa Italia continuano con il match giocatosi alle 21:00 tra Fiorentina ed Empoli allo stadio Artemio Franchi. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, sono stati i calci di rigore a regalare alla squadra allenata da Roberto D'Aversa, l'approdo ai quarti di finale. Dopo il vantaggio degli Azzurri al minuto 4 con Emmanuel Ekong, la Viola riesce a rimontare grazie alle reti di Moise Kean al 59' e di Robin Gosens al 70'. Al 75', però, è Sebastiano Esposito a riportare il match in parità e a spedire i suoi compagni ai calci di rigore. Dagli 11 metri segnano Albert Gudmunsson, Christian Kouamé e Danilo Cataldi per la Fiorentina, mentre, a segno Lorenzo Colombo, Liam Henderson, Luca Marianucci e Sebastiano Esposito per l'Empoli. Decisivi gli errori di Luca Ranieri e Moise Kean. La formazione di D'Aversa approda dunque ai quarti di finale, dove incontrerà la vincente tra Juventus e Cagliari.