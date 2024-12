Coppa Italia, Atalanta ai quarti: 6-1 al Cesena

L'Atalanta accede ai quarti di finale di Coppa Italia. Al Gewiss Stadium la squadra di Gasperini asfalta il Cesena negli ottavi e si qualifica al turno successivo: termina 6-1. In avvio i nerazzurri passano in vantaggio con la rete di Zappacosta, quattro minuti dopo De Ketelaere raddoppia. Al 27' Samardzic sigla il tris e al 35' De Ketelaere firma il poker e la doppietta personale. Nella ripresa in rete anche Brescianini e di nuovo Samardzic. Nel finale Ceesay segna l'unico gol della serata del Cesena.