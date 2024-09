Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare di Coppa Italia, che si sono giocate nei giorni scorsi. Quattro giocatori sono stati fermati per un turno. Per quanto riguarda la Sampdoria, prossima avversaria della Roma il prossimo 4 dicembre, squalifica per una giornata per Simone Romagnoli, che salterà dunque la sfida contro i giallorossi. In casa romanista sarà invece out Gianluca Mancini, squalificato 3 turni dopo il derby della scorsa stagione.

(legaseriea.it)

