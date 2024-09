Coppa Italia, la Sampdoria batte il Genoa ai rigori: la Roma affronterà i blucerchiati agli ottavi

La Roma affronterà la Sampdoria agli ottavi di finale di Coppa Italia. A Marassi in serata è andato in scena il derby tra Genoa e Sampdoria valido per i sedicesimi di finale della competizione: dopo l'1-1 dei tempi regolamentari (in gol Pinamonti al 9' e Borini all'83', la Samp resta in 10 nel recupero per l'espulsione di Romagnoli), i blucerchiati battono ai rigori i rivali (7-6 dcr) e accedono al turno successivo. Fatali gli errori dal dischetto di Miretti e Zanoli per il Genoa.

Con questo risultato la Samp elimina il Genoa nel derby e vola agli ottavi, dove sfiderà proprio la Roma di Ivan Juric a dicembre (il 4 o il 18) in gara secca allo Stadio Olimpico.